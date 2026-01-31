Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Масуду Пезешкиану

31 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было вновь отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на принципах дружбы, братства и добрососедства, между нашими народами существуют исторические, этнические и религиозные связи.

Во время телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты визиты Президента Ирана в Азербайджан, встречи глав государств и проведенные ими плодотворные переговоры, было отмечено, что это вносит весомый вклад в развитие двусторонних связей. Подчеркнуто, что работы по строительству автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале, ведутся в соответствии с графиком.

Глава нашего государства, выразив обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе, заявил о готовности Азербайджана внести вклад в устранение напряженности и подчеркнул, что наша страна является сторонницей решения подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания.

Президент Масуд Пезешкиан со своей стороны выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по различным аспектам дружественных и братских отношений между нашими странами и будущим совместным шагам, была достигнута договоренность о продолжении контактов.