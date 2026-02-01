Десятки тысяч человек вышли на улицы Франции

Более 45 тыс. человек приняли участие в общенациональной манифестации сотрудников полиции и жандармерии во Франции, протестующих против несправедливых условий труда и роста уровня преступности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Figaro, ссылаясь на полицейский профсоюз "Альянс".

В частности, в Париже на улицы вышли около 20 тыс. человек. В Лионе и Марселе присутствовали около 5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек собрались в Лилле и Ницце, по 1 тыс. в Ниме и Гренобле.

"Мы достигли критической точки, - приводит газета слова лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна. Наши полицейские больше не выдерживают, они подавлены и бессильны перед лицом стремительно растущей преступности".

По его словам, система правосудия во Франции неэффективна, преступники постоянно оказываются на свободе. "Полицейские делают все, что могут, но вынуждены по пятьдесят раз задерживать одного и того же человека", - заявил Дюпон-Эньян.

Как сообщила радиостанция France Info, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес поддержал протестующих полицейских, однако отказался от участия в демонстрации. Это решение главы ведомства встретило непонимание в профсоюзе "Альянс" и среди стражей порядка, которые сочли его "серьезной ошибкой".