Строительство новых станций метро изменит цены на жилье в Баку

Строительство новых станций Бакинского метрополитена окажет серьезное влияние на цены на жилье и земельные участки в прилегающих районах.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", по мнению экспертов в сфере недвижимости, новые станции, которые планируется построить в районах Ени Гюнешли, Забрат, Сарай, Масазыр и Хырдалан, приведут к росту спроса на недвижимость и значительному повышению цен в этих зонах.

Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Ферзалыев отметил, что в указанных районах ожидается не только рост цен, но и заметное оживление покупательского интереса. По его словам, территории с развитой метроинфраструктурой считаются более привлекательными как для проживания, так и с инвестиционной точки зрения.

Отмечается, что в Бакинском метрополитене до 2027 года планируется строительство 10 новых станций. На одной из них строительные работы уже ведутся, а по оставшимся девяти станциям процесс проектирования завершен.

По информации Агентства наземного транспорта, на станции с условным названием B4 строительные работы в настоящее время продолжаются и их завершение планируется до сентября текущего года.

Кроме того, сообщается о начале строительных работ на депо "Дярнягюль".