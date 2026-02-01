Трамп потребовал немедленно арестовать Обаму

Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать бывшего американского лидера Барака Обаму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The American Conservative (TAC).

Политик обвиняет Обаму в сфабрикованных обвинениях в сотрудничестве действующего главы Белого дома с Россией во время президентских выборов 2016 года. Трамп заявил, что его предшественник таким образом пытался подорвать авторитет республиканца и совершить государственный переворот.

"Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу "Рашагейт", доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, (...) чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года", - говорится в сообщении американского лидера в Truth Social.