Восемь стран ОПЕК+ обсудят план добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ обсудят на ежемесячной онлайн-встрече план по добыче нефти на март.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, также на воскресенье запланирована встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где представители альянса обсудят текущую ситуацию на рынке нефти и оценят уровень исполнения условий соглашения ОПЕК+.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели, и в сентябре "восьмерка" ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, на год раньше изначального плана. С октября эти государства начали постепенно отказываться от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав ее увеличение на 137 тыс. б/с, такое же решение было принято и на ноябрь и декабрь 2025 года.

При этом на I квартал 2026 года восемь ведущих стран ОПЕК+ согласовали решение приостановить дальнейшее увеличение добычи в связи с сезонностью. На последнем заседании "восьмерка" ОПЕК+ сохранила это решение. Так, квота РФ на добычу нефти в декабре 2025 года, а также январе - марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти.

За несколько дней до встречи агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что "восьмерка" ОПЕК+ вероятнее всего сохранит паузу в наращивании добычи нефти и квота на март останется неизменной.

В свою очередь мониторинговый комитет ОПЕК+ не обладает полномочиями по принятию решений относительно уровней добычи нефти, роль комитета ограничена мониторингом исполнения сделки ОПЕК+ и анализом рыночных условий. Но он может рекомендовать какие-либо решения по добыче нефти для альянса, однако последние два года мониторинг никаких рекомендаций не давал. Кроме того, комитет может при необходимости созвать внеочередную встречу всех министров стран ОПЕК+.