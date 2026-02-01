Трамп приказал министру внутренней безопасности не помогать демократам

Президент Дональд Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что федеральные силы не будут помогать подавлять протесты в штатах, где у власти находятся демократы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, республиканец подчеркнул, что местные власти должны сами охранять федеральную собственность.

"Я дал указание министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, что ни при каких обстоятельствах мы не будем принимать участие [в правоохранительных операциях] в различных плохо управляемых демократических городах в связи с их протестами или беспорядками, если и до тех пор, пока они не обратятся к нам за помощью", - написал глава государства.

Он подчеркнул, что, если местные власти окажутся не способны справиться с мятежниками, на помощь им придут силы федерального правительства. Однако перед этим губернаторам и мэрам придется использовать слово "пожалуйста".

"Очень легко и методично разберемся с ситуацией, как мы сделали это год назад во время беспорядков в Лос-Анджелесе", - заявил политик.

В январе 2026 года в разных городах США начались массовые протесты из-за действий Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на фоне ужесточения миграционной политики.

7 января в штате Миннесота сотрудник подразделения выстрелил в 36-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Николь Гуд из-за того, что ее автомобиль преградил путь пикапу агентов. Она не выжила. После этого прошли первые акции протеста с требованием вывести ICE из Миннесоты.

24 января во время рейда федеральный агент выстрелил в 37-летнего медбрата Алекса Претти, у которого было оружие. Это спровоцировало новые выступления и беспорядки в Миннеаполисе. Акции солидарности состоялись в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Сан-Диего и других городах. На них вышли тысячи человек, несмотря на морозы.