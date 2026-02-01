Азербайджан - стратегический партнер Европы, ориентированный на Запад

Европа должна рассматривать Азербайджан как стратегического партнера, ориентированного на Запад.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в материале цифровой медиа-платформы EU Today.

Азербайджан вышелиз 30-летнего конфликта с Арменией не просто как победитель, а как страна, способная играть ключевую роль на международной арене. EU Today подчёркивает, что "для Брюсселя это открывает возможность скорректировать европейскую внешнюю политику таким образом, чтобы одновременно укреплять мир, стимулировать инвестиции и усиливать геополитическое присутствие Европы на её юго-восточном фланге".

Долгий конфликт вокруг Карабаха резко изменился, когда Азербайджан в 2023 году восстановил контроль над территориями. Как напоминает издание, сдвиг в балансе сил был подтверждён в 2025 году парафированием мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Однако, как отмечают эксперты EU Today, значение победы Азербайджана выходит за рамки прекращения боевых действий. Баку теперь сосредоточен на экономическом обновлении и активной дипломатии, особенно с Западом. "Азербайджан демонстрирует, что его стратегическая ориентация совпадает с европейскими интересами в области стабильности и процветания на соседних территориях", - говорится в материале.

Издание подчеркивает роль ЕС в экономике Азербайджана: "Европейский союз уже является крупнейшим торговым партнёром и ведущим инвестором страны", а энергетическое сотрудничество через Южный газовый коридор "вносит ощутимый вклад в энергетическую безопасность Европы".

На фоне этих успехов Баку и Брюссель усиливают совместные инициативы по инвестициям и финансированию инфраструктуры. EU Today пишет, что эти шаги не только привлекают капитал в страну, но и переносят европейский опыт в возобновляемую энергетику, цифровизацию и транспортную связность.

Автор подчеркивает, что такое сотрудничество перекликается с флагманской стратегией Брюсселя Global Gateway, цель которой - модернизация глобальной инфраструктуры и стимулирование устойчивого развития через европейское участие. "Благодаря своему положению на перекрестке Европы и Центральной Азии, Азербайджан "становится стратегическими воротами не только по названию".

При этом издание напоминает, что азербайджанские дипломаты публично критиковали некоторые документы ЕС, которые, "ставят приоритет на отношения с Арменией и искажают постконфликтные реалии", предупреждая, что подобные подходы могут осложнить диалог между Баку и Брюсселем.

"Баку хочет восприниматься как равноправный партнер, а не как участник чужой стратегической игры", - отмечает EU Today. Автор подчеркивает, что для Европы ключевой вызов заключается в том, чтобы не потерять критически важного партнера в энергетике и региональной стабильности.

Издание отмечает и более широкий региональный контекст: интеграция Азербайджана в европейские стратегии по Черному морю и Восточному партнерству усиливает связность от Каспия до Европы и укрепляет стабильную дугу сотрудничества от Украины через Грузию до Южного Кавказа.

На практике это может означать углубленные инвестиции в транспортные коридоры, расширение энергетических партнерств и развитие связей гражданского общества, что открывает новые возможности для обеих сторон. "Конструктивное взаимодействие с Азербайджаном также поможет закрепить мир на Южном Кавказе, предлагая экономические стимулы", - говорится в статье.

Для Европы это шанс обеспечить мир, процветание и стратегическое влияние в регионе, который долгое время был ареной борьбы великих держав. Брюссель, по мнению издания, должен встретить эту новую главу с ясностью, решимостью и стратегическим видением.