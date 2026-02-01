Самолет, летевший в Тегеран, вынужденно сел в Анкаре

Пассажирский самолет авиакомпании AJet, выполнявший рейс по маршруту Стамбул-Тегеран, совершил аварийную посадку в Анкаре.

Как передает Day.Az, самолет Boeing 737, выполнявший рейс из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен в иранскую столицу Тегеран, объявил чрезвычайную ситуацию в небе над Кыршехиром.

 

Согласно информации, самолет приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре.