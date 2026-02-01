https://news.day.az/world/1813274.html Самолет, летевший в Тегеран, вынужденно сел в Анкаре Пассажирский самолет авиакомпании AJet, выполнявший рейс по маршруту Стамбул-Тегеран, совершил аварийную посадку в Анкаре. Как передает Day.Az, самолет Boeing 737, выполнявший рейс из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен в иранскую столицу Тегеран, объявил чрезвычайную ситуацию в небе над Кыршехиром.
Самолет, летевший в Тегеран, вынужденно сел в Анкаре
Пассажирский самолет авиакомпании AJet, выполнявший рейс по маршруту Стамбул-Тегеран, совершил аварийную посадку в Анкаре.
Как передает Day.Az, самолет Boeing 737, выполнявший рейс из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен в иранскую столицу Тегеран, объявил чрезвычайную ситуацию в небе над Кыршехиром.
Согласно информации, самолет приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре.
