На Солнце произошли три сильные вспышки Три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксированы на Солнце утром в воскресенье, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, передает Day.Az. "1 февраля в 05:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E47) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 20 минут.
На Солнце произошли три сильные вспышки
Три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксированы на Солнце утром в воскресенье, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, передает Day.Az.
"1 февраля в 05:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E47) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 20 минут. <...> В 06:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N12E45) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 19 минут. <...> В 07:20 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E45) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 27 минут", - говорится в сообщении.
