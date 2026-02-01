Хабиб рассказал, как создает чемпионов

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, занимающийся сейчас тренерской деятельностью, рассказал, как создает чемпионов, заявив, что у его подопечных нет выбора, передает Al Arabiya English, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы раздвигаем границы возможного. Мы здесь не для того, чтобы просто участвовать. е. У них просто нет выбора. Сейчас у нас хорошие залы, хорошие возможности. Надо только тренироваться, есть, спать", - сказал Хабиб.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.