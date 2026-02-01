Ученые разработали вакцину от вируса Нипах

В Бельгии начнутся первые клинические испытания вакцины против вируса Нипах, которую разработали ученые Токийского университета. Испытания проведут на людях, сообщает газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, при испытании на приматах препарат показал полную защиту. В следующем году ученые планируют расширить исследования с участием взрослых и детей в республике Бангладеш.

До этого стало известно, что вирус Нипах может передаваться человеку от животных, например летучих мышей и свиней. Он поражает дыхательную систему, провоцирует развитие энцефалита, а без своевременной помощи в 75% случаев приводит к летальному исходу. Первые признаки заболевания появляются через 4-7 дней после заражения. Болезнь поражает дыхательную и центральную нервную систему, вызывая воспаление головного мозга, что зачастую становится причиной смертельного исхода.

В январе распространение вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. На данный момент им заразились уже пять человек, и около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевания на данный момент нет.