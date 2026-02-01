Парламент Ирана признал ВС стран ЕС террористическими группировками

Парламент Ирана признал вооруженные силы стран Европейского союза террористическими группировками.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, решение об этом было принято в ответ на признание Европейским союзом Корпуса стражей Исламской революции Ирана террористической организацией.

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в ответ на решение Брюсселя признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией вооруженные силы европейских стран также считаются террористическими группировками. Он добавил, что "ответственность за последствия этих шагов ляжет на Европейский союз".

Отметим, что Совет ЕС по иностранным делам 29 января признал Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией и обвинил его в жестокости по отношению к протестующим.

