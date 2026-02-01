Трамп заявил о планах относительно Кубы

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтон может достичь договоренности с Кубой, не доводя дело до гуманитарного кризиса на острове. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса. Думаю, они, вероятно, придут к нам и захотят заключить сделку", - сказал Трамп.

Он отметил, что на Кубе сложилась тяжелая ситуация из-за нехватки денег и нефти, особенно после ослабления поддержки со стороны Венесуэлы. При этом американский лидер добавил, что США "будут добры" по отношению к Кубе и хотели бы решить вопрос о возвращении на остров американских граждан.

Ранее Трамп предложил Китаю покупать венесуэльскую нефть.