Трамп предложил Китаю покупать венесуэльскую нефть

Президент США Дональд Трамп предложил Китаю и Индии закупать нефть в Венесуэле. Об этом американский лидер заявил журналистам 1 февраля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Китай может прийти и заключить отличную сделку с нефтью. Знаете, мы их приветствуем. Мы уже заключили сделку. Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана", - сказал он.

Ранее, 22 января, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты с начала января импортировали из Венесуэлы 50 млн баррелей нефти.

По оценкам некоторых экспертов, под контролем США может оказаться до 20% нефтяного рынка Венесуэлы. В латиноамериканской стране сосредоточены крупнейшие в мире запасы "черного золота": более 300 млрд баррелей.