Землетрясение в Иране В иранской провинции Бушер произошло землетрясение магнитудой 5,2. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Сейсмологическом управлении Тегеранского университета. Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в районе Асалуйе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 18 км.
