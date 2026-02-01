Землетрясение в Иране

В иранской провинции Бушер произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Сейсмологическом управлении Тегеранского университета.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в районе Асалуйе.

 

Очаг подземных толчков располагался на глубине 18 км.