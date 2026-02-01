Азербайджанский боец Рафаэль Физиев высказался после поражения от Маурисио Руффи на турнире UFC 325, который проходил в Сиднее (Австралия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский боец признал, что поединок сложился для него крайне тяжело, но подчеркнул, что не собирается сдаваться.

"Что хочу сказать - сказать особо нечего. Хайпанули жестко, технический нокаут, конкретно вбили в башку. Что поделать, я живу той жизнью, на которую у меня хватило смелости. Не у каждого хватает смелости на ту жизнь, которой мы живем. Я боец, я вернусь, дальше буду топить, улучшаться и стараться двигаться вперед. Постараюсь радовать победами. Всем спасибо за поддержку. Не получилось порадовать сейчас, но еще получится", - заявил Физиев.

Напомним, Рафаэль Физиев уступил Маурисио Руффи техническим нокаутом во втором раунде поединка в рамках турнира UFC 325.