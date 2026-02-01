Трамп пригрозил Канаде

Президент США Дональд Трамп 31 января пригрозил правительству Канады последствиями за торговую сделку с Китаем. По его словам, Вашингтон сделает кое-что "значительное" в качестве ответа на подписание договора, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Если они (власти Канады. - Прим. РЕН ТВ) заключат сделку с Китаем, мы сделаем что-то значительное. Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой", - сказал он журналистам, находясь на борту своего президентского лайнера.

Глава Белого дома предостерег северных соседей, пошутив, что одним из первых последствий ее заключения станет то, что Китай "уничтожит хоккей".

Ранее, 25 января, Трамп заявил, что введет в отношении Канады пошлины в 100%, если Оттава согласится на торговую сделку с Китаем. Он отметил, что Пекин "поглотит" северную страну, уничтожив ее бизнес и социальную инфраструктуру.



Оттава в свою очередь отказалась от торгового соглашения с Китаем.