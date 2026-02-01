Хаменеи предупредил о региональной войне в случае атаки США на Иран

Военная агрессия США против Ирана не ограничится противостоянием двух стран и может привести к полномасштабному региональному конфликту.

Как передает Day.Az, об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

По его словам, иранскому народу не следует опасаться заявлений президента США Дональда Трампа о переброске значительного объема вооружений на Ближний Восток.

"Мы не начинаем войн и не намерены нападать на какую-либо страну, однако иранский народ даст жесткий отпор любому, кто попытается нанести ему ущерб", - подчеркнул он.

Кроме того, верховный лидер Ирана прокомментировал недавние беспорядки в стране, назвав их попыткой переворота. По его словам, мятеж был подавлен, а его организаторы ставили целью подрыв ключевых центров государственного управления.

Хаменеи отметил, что в ходе беспорядков нападениям подвергались полиция, государственные учреждения, объекты Корпуса стражей Исламской революции, банки и мечети, а также имели место случаи осквернения и поджогов Корана.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Иран ведет переговоры с США.