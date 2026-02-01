В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Кючекенд Уджарского района.

Грузовой автомобиль, груженный пшеницей, столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения оба транспортных средства съехали с дороги и получили серьезные повреждения. Пострадавшему с легкими травмами была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия.

По факту ДТП проводится расследование.