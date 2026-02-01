https://news.day.az/society/1813324.html В Уджаре грузовик врезался в легковушку, есть пострадавшие - ФОТО В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Кючекенд Уджарского района. Грузовой автомобиль, груженный пшеницей, столкнулся с легковым автомобилем.
В Уджаре грузовик врезался в легковушку, есть пострадавшие - ФОТО
В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Кючекенд Уджарского района.
Грузовой автомобиль, груженный пшеницей, столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения оба транспортных средства съехали с дороги и получили серьезные повреждения. Пострадавшему с легкими травмами была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия.
По факту ДТП проводится расследование.
