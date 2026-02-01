Карлос Алькарас выиграл Australian Open-2026

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Австралии - 2026. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Встреча теннисистов продлилась 3 часа 2 минуты. За это время Алькарас выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Джоковича четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Алькарас завоевал свой седьмой титул "Большого шлема". Он стал самым молодым теннисистом (22 года 272 дня), собравшим карьерный "Шлем".