Вучич ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану в течение предстоящих 48 часов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я ожидаю в ближайшие 48 часов удар по Ирану и некоторых других крупных событий, - заявил Вучич в эфире телеканала Pink. - Условия сегодня непростые. Я убежден, что наша приверженность сохранению мира имеет решающее значение".

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, эта операция получила название "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он предупредил, что "следующая атака будет еще хуже", призвав "не дать этому случиться".