Американский V-Bat вооружат корейской ракетой

Американский беспилотник вертикального взлета и посадки V-Bat вооружат южнокорейской высокоточной ракетой. Об этом пишет Army Recognition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Shield AI подтвердила, что V-Bat получит ракету с лазерным наведением L-MDM. Оружие интегрируют в рамках сотрудничества с корейским производителем LIG Nex1. Аппарат вертикального взлета предлагают использовать на кораблях и в условиях отсутствия полноценных полос для взлета и посадки.

Беспилотник V-Bat, оснащенный двухцилиндровым двигателем, весит 57 килограммов. Аппарат с размахом крыла три метра развивает скорость до 90 километров в час.