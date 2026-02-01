В Кенгерли в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла с участием автомобиля марки "Mercedes" на территории села Бёюкдюз.

Пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Республиканской больницы Нахчыванской Автономной Республики.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, по факту проводится расследование.