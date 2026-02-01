https://news.day.az/society/1813389.html Тяжелая авария в Кенгерли, 4 пострадавших - ФОТО В Кенгерли в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла с участием автомобиля марки "Mercedes" на территории села Бёюкдюз. Пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Республиканской больницы Нахчыванской Автономной Республики.
Тяжелая авария в Кенгерли, 4 пострадавших - ФОТО
В Кенгерли в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла с участием автомобиля марки "Mercedes" на территории села Бёюкдюз.
Пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Республиканской больницы Нахчыванской Автономной Республики.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, по факту проводится расследование.
