В Испании мигранты массово обращаются в полицию после указа о легализации - ВИДЕО Нелегальные мигранты выстраиваются в очередь в полицейском участке в испанской Альмерии, чтобы начать процесс легализации после указа испанского правительства. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Теперь более полумиллиона нелегалов будут легализованы и находятся на финальном пути к получению гражданства.
