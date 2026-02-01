В Испании мигранты массово обращаются в полицию после указа о легализации

Нелегальные мигранты выстраиваются в очередь в полицейском участке в испанской Альмерии, чтобы начать процесс легализации после указа испанского правительства.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Теперь более полумиллиона нелегалов будут легализованы и находятся на финальном пути к получению гражданства.