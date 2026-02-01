В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительной информации, два автомобиля столкнулись на участке дороги Гах-Загатала, проходящем через село Лекит.

В результате аварии телесные повреждения различной степени тяжести получили жители Сумгайыта - тесть и невестка, находившиеся в одном из автомобилей. Пострадавших доставили в Гахскую центральную районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится расследование.