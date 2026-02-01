https://news.day.az/society/1813320.html ДТП в Гахе, есть пострадавшие В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительной информации, два автомобиля столкнулись на участке дороги Гах-Загатала, проходящем через село Лекит.
ДТП в Гахе, есть пострадавшие
В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительной информации, два автомобиля столкнулись на участке дороги Гах-Загатала, проходящем через село Лекит.
В результате аварии телесные повреждения различной степени тяжести получили жители Сумгайыта - тесть и невестка, находившиеся в одном из автомобилей. Пострадавших доставили в Гахскую центральную районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится расследование.
