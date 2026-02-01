Зеленский объявил дату следующего раунда переговоров по урегулированию

На следующей неделе, 4 и 5 февраля в Абу-Даби пройдет новый этап переговоров по украинскому урегулированию.

Как передает Day.Az, об этом написал президент Украины Володимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору", - сказал он.

Отметим, что предыдущий раунд прошел в трехстороннем формате 23-24 января.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил об огромном прогрессе на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.