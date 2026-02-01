https://news.day.az/world/1813322.html Зеленский объявил дату следующего раунда переговоров по урегулированию На следующей неделе, 4 и 5 февраля в Абу-Даби пройдет новый этап переговоров по украинскому урегулированию. Как передает Day.Az, об этом написал президент Украины Володимир Зеленский в своем Telegram-канале. "Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби.
