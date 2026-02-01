В Армению через Азербайджан отправлена новая партия зерна

В Армению через территорию Азербайджана отправлены вагоны с зерном из России.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня транзитом через территорию Азербайджана в Армению было отправлено 25 вагонов с зерном общим весом 1746 тонн.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Транзитные перевозки зерна из России в Армению через территорию Азербайджана начались 9 ноября 2025 года.

На сегодняшний день из России в Армению через территорию Азербайджана было отправлено в общей сложности 285 вагонов с зерном (примерно 19 900 тонн).

Кроме того, 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.