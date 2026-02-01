Водитель потушил загоревшийся автобус голыми руками

Водитель автобуса самостоятельно потушил пожар в моторном отсеке и спокойно продолжил маршрут во Владивостоке. Как сообщили в прокуратуре Приморского края 1 февраля, после публикации видео в социальных сетях ведомство заинтересовалось инцидентом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что в дневное время 1 февраля 2026 года произошло возгорание автобуса, следовавшего по маршруту N 24к во Владивостоке. Водитель самостоятельно ликвидировал возгорание", - сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина спокойно подошел к охваченному пламенем моторному отсеку, поднял крышку и потушил пламя голыми руками без огнетушителя. После этого водитель невозмутимо поехал дальше. Ликвидация возгорания заняла у него несколько секунд, пока автобус стоял на перекрестке из-за красного сигнала светофора.

В прокуратуре Приморского края пообещали провести проверку исполнения законодательства о безопасности при перевозке пассажиров. Кроме того, специалисты узнают, как автобус прошел техосмотр и был выпущен на транспортную линию.