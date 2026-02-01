Премьера спектакля «Тоска» в Омане в постановке Азербайджанского театра оперы и балета

31 января на сцене Королевского оперного театра в столице Султаната Оман Маскате состоялась премьера оперы "Тоска" всемирно известного итальянского композитора Джакомо Пуччини.

На премьере спектакля, представленного коллективом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и руководство оманского театра.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве культуры.

Отмечается, что театральная постановка, в которой главную партию Марио Каварадосси исполнил известный тенор, Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, была встречена с большим интересом.

Спектакль прошел в сопровождении симфонического оркестра и хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Выступление азербайджанского коллектива на сцене такого престижного культурного учреждения, как Королевский оперный театр, является значимым событием с точки зрения продвижения музыкальной культуры Азербайджана на международном уровне.