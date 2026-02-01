Едкий оранжевый дым окутал город Чилегон в Индонезии и продолжает стремительно распространяться. Все из-за того, что на химическом терминале произошла утечка, предположительно, азотной кислоты, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Местные жители жалуются на тошноту, приступы удушья, головокружение. Больше 30 человек уже госпитализировали с отравлением.

На предприятии сейчас пытаются оперативно устранить утечку. На место ЧП выехали специалисты из департамента окружающей среды. Пока идут работы, городские власти попросили жителей не покидать свои дома.