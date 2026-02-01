Скажется ли кризис чипов памяти на стоимости iPhone 18?

Дефицит оперативной памяти DRAM, который ожидается в 2026 году, приведет к росту затрат производителей смартфонов, однако Apple постарается сохранить цены на линейку iPhone 18 на прежнем уровне. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, Apple пересматривает условия закупок памяти у поставщиков ежеквартально, и очередное повышение цен ожидается во втором квартале 2026 года. Рост стоимости компонентов будет сопоставим с увеличением, зафиксированным в первом квартале, и, по оценкам, составит от 10% до 25% по сравнению с прошлым годом.

Удорожание памяти негативно скажется на валовой марже iPhone, однако Apple способна обеспечить стабильные поставки и взять часть дополнительных расходов на себя. Куо отмечает, что благодаря рыночному влиянию компания может закрепить за собой поставки чипов даже в условиях дефицита, тогда как для большинства других производителей подобные гарантии недоступны.

Аналитик ожидает, что Apple будет избегать повышения цен "настолько, насколько это возможно", и как минимум базовая стоимость моделей iPhone 18 останется неизменной.

При этом на цепочку поставок могут повлиять и другие факторы. Помимо DRAM, дефицит и рост цен затрагивают LPDDR и NAND-память, поскольку производители чипов отдают приоритет выпуску решений для серверов искусственного интеллекта. Это уже вызвало ожидания общего роста цен на смартфоны у разных брендов, однако Apple, по прогнозу Куо, постарается сдержать удорожание своих устройств.