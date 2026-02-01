США начали переговоры с ЕС по Гренландии

Президент США Дональд Трамп 31 января заявил, что переговоры по Гренландии уже начались, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Американский лидер выразил уверенность в достижении взаимовыгодного соглашения, которое принесет пользу как Америке, так и европейским странам.

"Начал переговоры. Думаю, что они довольно хорошо согласованы. Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех", - отметил американский лидер при общении с журналистами, которые собрались на борту его президентского самолета.

Трамп вновь добавил, что Гренландия ему нужна ради национальной безопасности.

Напомним, 21 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет важное значение для национальной и международной безопасности США. По его словам, остров географически относится к Северной Америке.