Египет работает над возвращением Ирана и США за стол переговоров

Египет прилагает усилия для того, чтобы вернуть Иран и США за стол переговоров, поскольку убежден в необходимости дипломатического решения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

"Египет глубоко обеспокоен новым витком эскалации в регионе и считает дипломатическое решение любых спорных ситуаций единственным и наилучшим. Каир неустанно прилагает усилия ради того, чтобы вернуть Иран и США за стол переговоров", - привел слова ас-Сиси его официальный представитель Мухаммед аш-Шинави в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Египетский лидер в беседе с Пезешкианом также подчеркнул, что, по его убеждению, мирное решение вопроса с иранским ядерным досье "укрепит стабильность на региональной и международной аренах".