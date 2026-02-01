Совбез Ирана о системе переговоров с США

Формирование переговорной системы для выстраивания диалога между Ираном и США продвигается, несмотря на нагнетание ситуации средствами массовой информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Несмотря на искусственно созданную в СМИ атмосферу войны, в формировании системы для переговоров имеется прогресс", - написал он в X.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, эта операция получила название "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он предупредил, что "следующая атака будет еще хуже", призвав "не дать этому случиться".

В Тегеране на слова Трампа отреагировали угрозой всей военной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке в случае любой агрессии в адрес Ирана. Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи 28 января подчеркнул, что Иран готов к переговорам, но они должны проходить "без угроз и запугивания" со стороны США.