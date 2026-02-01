https://news.day.az/world/1813242.html Биткоин упал в цене Стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $80 тыс. впервые с 11 апреля 2025 года. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные площадки Binance. По состоянию на 21:08 по бакинскому времени, биткойн снижался на 3,99% и находился на уровне $79,402 тыс. К 21:30 криптовалюта находилась на отметке в $79,1 тыс. (-5,05%).
