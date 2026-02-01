Почему утвержденный бюджет ООН не гарантирует ее работу

Автор: Азер Ахмедбейли

В конце января 2026 года в Нью-Йорке произошло событие, которое редко попадает в заголовки, но имеет прямые последствия для мировой политики. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил государства-члены, что при текущем уровне поступления взносов у организации может закончиться наличность уже к середине года. Речь идет о ситуации, при которой ООН окажется не в состоянии оплачивать даже базовые операции - от работы Секретариата до отдельных миссий на местах.

Финансовые проблемы накапливались постепенно. В 2024 году ООН уже испытывала дефицит ликвидности из-за задержек взносов. В 2025 году ситуация ухудшилась. К концу года сумма неоплаченных обязательных взносов достигла примерно 1,57 млрд долларов - рекордного уровня за всю историю организации. При этом Генеральная Ассамблея в январе 2026 года утвердила регулярный бюджет ООН на текущий год в размере 3,45 млрд долларов. То есть, формально бюджет есть, но фактически денег на счетах может не хватить для его исполнения.

По сути, организация впервые за много лет сталкивается с ситуацией, когда утвержденный бюджет существует на бумаге, а текущая работа зависит от того, заплатят ли несколько крупнейших стран в ближайшие месяцы.

Ключевая проблема заключается в структуре платежей. ООН не имеет права брать кредиты и живет по кассовому принципу: организация тратит только то, что реально поступило на счета. Если крупные плательщики задерживают взносы, система начинает давать сбои. Дополнительную нагрузку создает правило, по которому неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату государствам по итогам года. При этом возврат рассчитывается исходя из утвержденных бюджетных сумм, а не из реально полученных денег. В ситуации, когда часть стран не перечислила свои взносы, ООН обязана вернуть средства на бумаге, которых фактически не получала. По оценкам, в 2026 году такие возвраты могут составить сотни миллионов долларов.

Основной вклад в финансовый разрыв вносят крупнейшие плательщики. США, на долю которых приходится 22 процента регулярного бюджета, являются крупнейшим должником. По разным оценкам, совокупная задолженность Вашингтона перед структурами ООН превышает 4,5 млрд долларов, включая регулярный бюджет и миротворческие операции. В 2025 году обязательные взносы по регулярному бюджету фактически не были выплачены, а без этих денег система просто перестанет работать.

Что происходит на практике, когда деньги заканчиваются? В первую очередь вводятся технические ограничения: заморозка приема новых сотрудников, даже если вакансии утверждены, перенос платежей десяткам подрядчиков, обеспечивающих повседневную деятельность организации, сокращение командировок, отмена мероприятий, задержки с языковыми переводами документов. Эти меры отражаются на повседневной работе ООН - от подготовки отчетов до работы миссий на местах. Под удар в первую очередь попадают такие направления, как мониторинг прав человека, аналитическая работа и технические программы, которые и в обычное время получают ограниченное финансирование.

Показательный пример - система защиты прав человека. Управление Верховного комиссара по правам человека финансируется частично из регулярного бюджета, частично за счет добровольных взносов, которые не являются обязательными и зависят от текущих политических решений доноров. Регулярная часть составляет около 170 млн долларов в год. При кассовом дефиците именно такие статьи урезаются первыми. Это означает меньше мониторинговых миссий, меньше отчетов, меньше технической помощи странам.

Отдельный риск связан с миротворчеством. Бюджет миротворческих операций ООН на 2025-2026 финансовый год утвержден на уровне около 5,4 млрд долларов. Задержки взносов уже приводили к отсрочкам компенсаций странам, предоставляющим контингенты, и к сокращению отдельных миссий. В конце 2025 года обсуждалось сокращение численности миротворцев примерно на четверть. Для стран, где присутствие ООН остается ключевым фактором стабильности, это создает прямые риски.

Реакция крупных игроков различается. США публично настаивают на сокращении расходов и реформе бюрократического аппарата ООН, не скрывая при этом, что рассматривают взносы как инструмент политического давления. Европейские страны, напротив, подчеркивают необходимость своевременной оплаты взносов и продвигают эту позицию в бюджетных комитетах Генеральной Ассамблеи, добиваясь того, чтобы задержки платежей не закладывались в финансовые правила ООН. Китай обычно перечисляет взносы ближе к концу финансового года. Такая практика формально не нарушает правил, но усиливает зависимость работы ООН от графика платежей. Индия заинтересована в сохранении работоспособности миротворческих механизмов, поскольку активно участвует в миссиях.

Финансовая ситуация ООН показывает ограничения действующей модели финансирования. Организация зависит от своевременных взносов государств и не имеет собственных резервов или права заимствований. При задержках платежей со стороны крупных плательщиков утвержденный бюджет перестает обеспечивать текущую работу, что приводит к сокращению программ и операций. В этих условиях роль ООН в практических вопросах постепенно сужается, но не в результате формальных решений, а из-за нехватки средств.

Итог: У ООН есть утвержденный бюджет, но нет денег, чтобы его исполнять, и это становится системной проблемой.