Мониторинговый комитет ОПЕК+ назначил дату следующего заседания

Совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрел данные по добыче нефти за ноябрь и декабрь 2025 года и отметил в целом высокий уровень соблюдения договоренностей странами-участницами Декларации о сотрудничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ОПЕК, комитет подчеркнул важность полного выполнения обязательств и механизмов компенсации, а также подтвердил продолжение мониторинга решений по корректировке добычи, принятых в рамках ОПЕК+.

В организации напомнили, что комитет сохраняет право созывать дополнительные заседания или инициировать министерскую встречу ОПЕК и не входящих в организацию стран.

Следующее, 65-е заседание мониторингового комитета запланировано на 5 апреля 2026 года.