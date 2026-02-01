МИД Ирана не исключил новых переговоров с США при определенных условиях

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не опасается войны, однако выражает обеспокоенность возможными просчетами сторон.

Как передает Day.Az, об этом министр сказал в интервью CNN, комментируя ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

"Я не обеспокоен войной. Меня беспокоят ошибки в расчетах", - отметил глава МИД Ирана.

Арагчи также выразил сомнение в надежности США как переговорного партнера, подчеркнув, что доверие к Вашингтону было утрачено. При этом он указал на роль посредников в регионе, которые предпринимают попытки восстановить атмосферу доверия.

"Сейчас есть посредники, дружественные страны региона, которые пытаются выстроить это доверие", - заявил министр.

Говоря о перспективах диалога, Арагчи не исключил возможность новых переговоров с США при условии, что американская делегация будет придерживаться подхода, озвученного президентом Дональдом Трампом.

"Я считаю, что Трамп достаточно мудр, чтобы принять правильное решение. Я вижу возможность новых переговоров, если США будут следовать принципу справедливого и сбалансированного соглашения, гарантирующего отсутствие ядерного оружия", - подчеркнул он.