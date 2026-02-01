Турция готова вывести войска из Сирии при трех условиях

Турция может завершить свое военное присутствие в Сирии при выполнении ряда условий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Türkiye Gazetesi со ссылкой на источники в турецких структурах безопасности.

По данным издания, речь идет о трех ключевых требованиях: полном восстановлении контроля официального Дамаска над всей территорией Сирии, обеспечении безопасности границ Турции, а также полном устранении террористической угрозы, исходящей с сирийской стороны.

Отмечается, что миссия турецких вооруженных сил будет завершаться по мере того, как сирийские власти начнут брать на себя административную и силовую ответственность в ранее нестабильных районах страны.

Кроме того, Türkiye Gazetesi пишет, что Анкара по дипломатическим каналам предупредила региональных игроков о недопустимости шагов, способных привести к эскалации. Источники издания подчеркивают, что "противопоставлять себя Турции - не самый разумный шаг".