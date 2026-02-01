Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Европейский союз демонстрирует избирательную политическую оптику и институциональную близорукость, прикрываясь языком "мер укрепления доверия", фактически продолжая линию одностороннего давления на Азербайджан. Под видом нейтральных формулировок Брюссель настойчиво продвигает нарративы, которые игнорируют правовую реальность, итоги войны и суверенные права государства-победителя.

Официальная позиция ЕС сформулирована предельно прямо и требует прямого цитирования: "ЕС последовательно призывает к освобождению и репатриации всех задержанных в связи с конфликтом, в том числе из Карабаха, в качестве меры укрепления доверия. ЕС призвал Азербайджан соблюдать надлежащую правовую процедуру и обеспечить прозрачное расследование обвинений в военных преступлениях и других неправомерных действиях. ЕС продолжает поддерживать усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам, и приветствовал совместное армяно-азербайджанское заявление от 7 декабря 2023 года о мерах укрепления доверия, включая обмен заключенными. Аналогичным образом, ЕС выразил признательность обеим сторонам за парафирование их двустороннего мирного договора 8 августа 2025 года в Вашингтоне, что ознаменовало значительный прорыв в деле прекращения многолетнего конфликта".

Формулировки о "прозрачности" и "доверии" скрывают попытку поставить под сомнение юрисдикцию Азербайджана, уравнять агрессора и жертву, а также навязать Баку внешнее толкование правосудия по Карабаху. ЕС игнорирует тридцать лет оккупации, этнические чистки, разрушенные города и международно признанные границы, в рамках которых Азербайджан действует законно.

Для Баку это вопрос суверенитета. Здесь заканчивается дипломатический язык и начинается политическая реальность.

Позиция ЕС противоречит международному праву, динамике постконфликтного процесса и принципу суверенного равенства государств, закрепленному в Уставе ООН. Брюссель применяет методологию политического наставничества, характерную для неоколониального подхода, когда внутренние вопросы государства подменяются категориями "доверия" и "демократических стандартов" по образцу западных правовых систем. Карабах является восстановленной частью международно признанной территории Азербайджанской Республики. Резолюции Совета Безопасности ООН №822, 853, 874 и 884 однозначно подтвердили это в 1993 году. Любое требование освободить лиц, задержанных в ходе контртеррористических операций, является вмешательством во внутренние дела и противоречит статье 2 Устава ООН.

Аргумент о "мерах доверия" подается как моральная норма, однако международная практика придает таким мерам договорной характер. Азербайджан продемонстрировал добрую волю, проведя обмен заключенными в декабре 2023 года и передав Армении несколько десятков лиц гуманитарного характера. Этот шаг был признан международным сообществом, включая США, ООН и ОБСЕ. Требование освободить всех без исключения подменяет правовые категории политическими лозунгами. В любой правовой системе человек, обвиненный в совершении преступления, освобождается после завершения следствия и вынесения решения суда.

Азербайджан не является стороной Римского статута Международного уголовного суда и не подпадает под его юрисдикцию. Брюссель не имеет права требовать проведения "прозрачных расследований" по стандартам, которые не обязательны для азербайджанской судебной системы. Азербайджанское законодательство обеспечивает элементы справедливого правосудия, включая презумпцию невиновности, право на защиту и апелляцию. Эти принципы закреплены в Конституции Азербайджанской Республики и в международных договорах, участником которых является Баку, прежде всего в Международном пакте о гражданских и политических правах и в Конвенции против пыток.

Заявления ЕС о "необходимости доверия" ставят под сомнение легитимность азербайджанской судебной системы, создавая прецедент вмешательства в национальные институты и подрывая международный правопорядок. Аналогичные требования не предъявляются Армении, где остаются безнаказанными лица, совершавшие преступления против азербайджанских граждан в Ходжалы и других оккупированных районах.

Брюссель приветствует парафирование мирного договора 8 августа 2025 года в Вашингтоне, но одновременно призывает "усилить меры доверия". Подобная риторика девальвирует дипломатические усилия сторон, превращая мирный процесс в инструмент внешнего политического давления.

История послеконфликтных урегулирований показывает, что принудительная амнистия без учета национальных процедур провоцирует новые вспышки насилия. Так произошло в Южном Судане в 2017 году и в Ливии после 2011 года. Азербайджан сохраняет справедливость в политических декларациях.

С точки зрения международных стандартов прав человека Азербайджан действует в рамках общепринятых процедур. Согласно данным Комитета ООН против пыток за 2024 год, Азербайджан принял рекомендации по улучшению условий содержания и расширил доступ к мониторинговым миссиям Международного комитета Красного Креста.

Азербайджан укрепляет постконфликтный мир, реализует масштабные программы по возвращению вынужденных переселенцев, восстанавливает города и инфраструктуру, включая Шушу, Физули и Агдам, инвестируя более 7 миллиардов долларов. Процесс сопровождается прозрачными международными тендерами и участием турецких, итальянских и израильских компаний. ЕС должен был поддерживать этот курс, а не навязывать юридически безосновательные условия.

Заявления ЕС о "доверии" сохраняют за Брюсселем морально-политическую роль арбитра на Южном Кавказе, которую он утратил. На практике ЕС не может предложить ничего кроме деклараций.

Позиция Азербайджана базируется на праве, фактах и ответственности перед народом. Доверие рождается от стабильности, справедливости и предсказуемости. ЕС должен помогать финансово, институционально и инфраструктурно. Иначе его требования воспринимаются как геополитическое лицемерие, не связанное с правом и справедливостью.

Европейский союз ведет себя так, будто Карабах - лаборатория для экспериментов по управлению постконфликтными территориями, хотя это часть Азербайджана. Брюссель рассуждает о "доверии", но доверие заслуживают поступками. Европа, допустившая разрушение Ливии, распад Сирии и хаос на Балканах, не имеет морального права читать лекции стране, которая восстановила международное право на своей земле.

Требования ЕС к Азербайджану - это не дипломатия, а реваншистская попытка сохранить колониальную систему координат, где Запад измеряет мир меркой своего превосходства. Но XXI век - не колониальная эпоха, и Азербайджан - не мандатная территория, которую можно инструктировать. За последние десять лет эта страна доказала, что способна не только воевать, но и строить, не только освобождать, но и восстанавливать. В отличие от европейской бюрократии, запутавшейся в собственных "двойных стандартах", Азербайджан действует последовательно: соблюдает международное право, развивает регионы, возвращает переселенцев, обеспечивает безопасность границ и выстраивает баланс между гуманизмом и справедливостью.

ЕС требует "репатриации задержанных", но сам держит под санкциями миллионы мигрантов у берегов Лампедузы, а гуманитарные принципы превращает в инструмент избирательного давления. ЕС говорит о "правосудии", но закрывает глаза на безнаказанность армянских военных, ответственных за убийства мирных жителей в Ходжалы. ЕС призывает к "прозрачности", но молчит о теневых операциях собственных спецслужб в Африке и на Ближнем Востоке. Это не дипломатия, а геополитическая мораль, измеряемая не законом, а выгодой.

Историческая ирония в том, что Европа, некогда создавшая Вестфальскую систему суверенных государств, теперь разрушает ее собственными руками. Призывая Азербайджан "доверять" тем, кто десятилетиями закрывал глаза на оккупацию его территорий, Брюссель демонстрирует кризис цивилизационной памяти. Это кризис Европы, потерявшей способность к честной рефлексии и превращающей международное право в инструмент селективной морали.

Азербайджан не нуждается в европейских лекциях. Он нуждается в уважении - к своему суверенитету, своей памяти и своему праву жить в безопасности. Карабах не нуждается в "европейском патронаже" - он нуждается в восстановлении, в школе, больнице, дороге, мире. И если Европа не готова видеть в этом правду, то она останется в истории не как посредник, а как политический анахронизм, застрявший между риторикой гуманизма и практикой высокомерия.

Сегодня в Баку говорят не языком зависимости, а языком субъектности. Европа может либо признать этот язык, либо окончательно потерять свое влияние на Южном Кавказе. История больше не терпит посредников без ответственности. Те, кто играл роль арбитра в чужих судьбах, теперь сами становятся обвиняемыми в собственных. Азербайджан завершил свой постколониальный цикл. Европа же - еще нет. И чем дольше она будет пытаться диктовать условия народам, давно вышедшим из-под ее моральной юрисдикции, тем быстрее сама превратится в археологический экспонат эпохи политического лицемерия.