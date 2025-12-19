Неуместная попытка шантажа: еще раз об анти-азербайджанской резолюции Европарламента

Автор: Акпер Гасанов

Принятая Европейским парламентом резолюция, осуждающая ситуацию с правами человека в Азербайджане, вновь продемонстрировала системную проблему в подходе этой структуры к государствам, не входящим в Европейский союз. Речь идет не столько о защите прав человека, сколько о политически мотивированном документе, который по своей сути носит характер давления и вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

В частности, в резолюции говорится о якобы "массовых политических репрессиях", утверждается, что "с начала 2025 года в Азербайджане арестовано около 400 человек по политическим мотивам, критикуются действия правоохранительных органов" и выдвигается требование немедленного освобождения председателя Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. Однако при более внимательном рассмотрении становится очевидно: Европарламент фактически выносит приговор еще до суда.

И начать нужно с того, что на момент принятия резолюции в отношении Али Керимли продолжается предварительное следствие. Судебного решения нет. Обвинение не рассмотрено по существу. Тем не менее Европарламент уже требует его освобождения, тем самым подменяя собой судебную власть Азербайджана. В любой правовой системе, в том числе и в странах ЕС, подобный подход считается недопустимым.

Презумпция невиновности является базовым принципом современного права. Игнорируя этот принцип, Европарламент сам подрывает те ценности, которые декларирует. Фактически мы имеем дело с попыткой давления на судебную систему. Требование освободить конкретного фигуранта уголовного дела до вынесения приговора - это не защита прав человека, а прямое вмешательство в правосудие.

Представить себе ситуацию, при которой, к примеру, парламент Азербайджана потребовал бы от суда одной из стран ЕС немедленно освободить оппозиционного политика или активиста на стадии следствия, практически невозможно. Такая резолюция была бы воспринята в Европе как недопустимое посягательство на суверенитет.

Европейский парламент, по всей видимости, исходит из ошибочного представления, будто он вправе решать за Азербайджан, кого следует освобождать, а кого - привлекать к ответственности. Однако Азербайджан - независимое государство, не входящее в ЕС и не претендующее на членство в нем. Это принципиально важный момент, который в Брюсселе предпочитают игнорировать. Соответственно, приоритет национального законодательства над международными рекомендациями был и остается фундаментом азербайджанской государственности.

Отдельного внимания заслуживает тезис о якобы массовых арестах журналистов и общественных деятелей. Безусловно, лишение свободы за профессиональную журналистскую деятельность недопустимо. С этим трудно спорить, и лично я также считаю, что журналистов не следует приговаривать к тюремным срокам. Однако здесь возникает ключевой вопрос, который Европарламент сознательно оставляет за скобками: всегда ли речь идет именно о классической журналистике?

История знает немало примеров, и не только в Азербайджане, но и в странах Запада, когда под прикрытием журналистского статуса действовали лица, выполнявшие задачи иностранных спецслужб или участвовавшие в дестабилизационных кампаниях. В таких случаях наличие пресс-карты не может служить индульгенцией от уголовной ответственности. Если человек нарушает закон, его действия должны оцениваться судом, а не политическими резолюциями.

Особо показательно и то, что Европарламент увязывает будущие соглашения о партнерстве с Азербайджаном с выполнением своих требований. Это уже не моральная позиция и не забота о правах человека, а элемент политического шантажа. Брюссель фактически пытается навязать свою волю государству, которое не находится в его юрисдикции и не делегировало ему подобных полномочий.

Важно подчеркнуть: ни один здравомыслящий человек не утверждает, что в Азербайджане отсутствуют проблемы или что судебная система не нуждается в совершенствовании. Однако путь к решению этих проблем лежит через внутренние институты, правовые процедуры и диалог, а не через односторонние, политически ангажированные резолюции, принятые без учета контекста и реального положения дел.

В конечном итоге резолюция Европейского парламента не приближает решение ни одного из заявленных вопросов. Она не улучшает положение конкретных людей, не способствует укреплению правового государства и не создает условий для конструктивного взаимодействия. Напротив, она усиливает недоверие ик ЕС и справедливо воспринимается в Баку как очередное проявление двойных стандартов.

Особенно, если вспомнить давнюю традицию принятия со стороны Европарламента откровенно анти-азербайджанских и даже про-армянских з резолюций. Кстати, против Армении и сейчас не принята ни одна резолюция Европарламента. И даже заседания ни одного на сей предмет не проведено. Хотя регулярно оттуда приходят сообщения об аресте мэров различных городов страны, которые известны своей оппозиционной позицией к действующей власти.

Кроме того, в Армении реальные судебные сроки получили многие священнослужители ААЦ. Что есть прямое доказательство вмешательства государства в дела церкви Но в Европарламенте всего этого предпочитают "не видеть". И именно поэтому в Баку считают неуместной, предвзятой и нелепой резолюцию Европарламента против нашей страны.

В Баку совершенно оправдано считают, что судьбу Али Керимли, как и любого другого обвиняемого, должен решать суд - на основе доказательств, в рамках закона и без внешнего давления. Так принято и в Азербайджане, и в странах Европейского союза. Именно поэтому нынешняя резолюция Европарламента выглядит не только бесполезной, но и откровенно предвзятой.