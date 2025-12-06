ЕС и политика мелких провокаций: Азербайджан не потерпит неуважения

Автор: Акпер Гасанов

Евросоюз подготовил и подписал с Арменией объемистый документ - Стратегическую повестку сотрудничества ЕС - Армения. Ну, подписали и подписали - мало ли кто, когда, где и что подписывал? Тем более, что Армения все еще входит в ЕАЭС и ТС, не собираясь оттуда выходить и извлекая выгоды из членства в данных организациях. Так что, о полноценном членстве (словосочетание-то какое!) тут и речи не идет.

При этом, в самой Армении не все пребывают в восторге от такого развития событий. Дело в том, что заявление вице-президента Еврокомиссии, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, призвавшей Армению присоединиться к санкциям против России, стало, по мнению армянских экспертов, очередным сигналом того, к чему на самом деле ведет выбранный руководством страны курс на так называемую "европеизацию".

В Армении констатируют, что отныне эта страна может быть обязана принимать правила игры, установленные в Брюсселе. Даже если эти правила идут в прямой конфликт с собственными интересами республики, ее экономикой и региональной безопасностью. Но, по большому счету, в Баку и не стали бы обращать внимания на специфику взаимоотношений между Ереваном и Брюсселем, если бы не ряд откровенно провокационных моментов в нем.

Например, в документе несколько раз используется термин "Нагорный Карабах". В то время как в реальности есть только Карабахский экономический регион Азербайджана. В Брюсселе не могут этого не знать. Стало быть, там осознанно пошли на провокацию, продемонстрировав неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны, которые были восстановлены ценой героизма выживших и павших участников 44-дневной Отечественной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции сентября 2023 года.

Поразительная, что и говорить, наглость со стороны ЕС. Особенно выпукло видна на фоне того, что и руководство Армении неоднократно заявляло о признании территориальной целостности Азербайджана в полном объеме. При этом, за годы оккупации 20% территории Азербайджана со стороны Армении, мы видели немало примеров цинизма и подлости со стороны ведущих стран ЕС, открыто поддерживающих страну-агрессора. А Европарламент и вовсе стал местом, где привечали лидеров карабахской хунты. В том числе и тех, которые ныне ждут оглашения приговора по своим делам в Бакинском военном суде.

Кстати, в заявлении по поводу принятия документа, Евросоюз обещает "продолжать выступать за освобождение армянских заключённых и других задержанных лиц, а также прилагать усилия по решению нерешенных гуманитарных проблем, включая судьбу пропавших без вести и насильственных исчезновений, в качестве мер укрепления доверия". Нет, в Брюсселе могут обещать армянской стороне все что угодно, вплоть до установки в каждом городе РА бюста писающего мальчика.

Но попытка Брюсселя влиять на справедливый ход суда над бывшими лидерами карабахской хунты, которые обвиняются в совершении тяжелых преступлений - это попытка справить нужду против ветра. Результаты этого будут как налицо, так и на лице тех, кто решил выкинуть такой номер. Что до мер укрепления доверия, то тут Баку и Ереван сами как-нибудь разберутся, без "помощи" со стороны ЕС.

Ну а если в Брюсселе так хотя помочь, то могут приложить усилия для возвращения в Армению азербайджанцев. Ведь, это - исторически азербайджанские земли. Там у сотен тысяч азербайджанцев - родные очаги и могилы предков. Должно быть реализовано право вынужденно перемещенных азербайджанцев вернуться на свои земли. Это право закреплено в ключевых международных документах: Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, конвенциях и резолюциях, касающихся защиты беженцев и внутренне перемещенных лиц.

И ЕС, если там реально что-то полезное сделать, могли бы содействовать торжеству справедливости и международного права в этом вопросе. Но, в целом, в Баку настоятельно советуют от ЕС одного - не мешать ходу мирного процесса с Арменией. А в Брюсселе именно этим и заняты. Причем в то самое время, когда ЕС впору всерьез думать о своей жизнеспособности.

Ведь, публикация новой национальной стратегии США стала событием, которое кардинально меняет все. В частности, США объявляют о перераспределении приоритетов. Европа больше не является центром их внимания. Да, новая доктрина США означает, что Европа должна построить настоящую оборону, а не имитировать её. НАТО перестанет быть расширяющимся альянсом, а станет зоной самозащиты.

Соответственно, Россия получит стратегическую возможность проверять волю Запада на прочность. И я не уверен, что без американской помощи Европа пройдет эту проверку. В любом случае, для ЕС, в текущих условиях, разумнее было бы отказаться от политики мелких пакостей. Ей важнее и выгоднее увеличивать число союзников, а не противников. И Азербайджан, как самое сильное и важное государство Южного Кавказа, уже давно и успешно обеспечивающее энергетическую безопасность Европы, требует к себе уважения. В противном случае, ЕС потеряет гораздо больше, чем только нашу страну.