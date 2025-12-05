https://news.day.az/world/1800218.html Задержан заместитель мэра Гюмри Заместитель мэра Гюмри Аветис Аракелян и руководитель управления коммунального хозяйства Артём Чадрян были задержаны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Отметим, Аветис Аракелян является зятем бывшего мэра Гюмри Вардана Гукасяна, который находится под арестом.
