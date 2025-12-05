В Баку состоялось торжественное открытие экспозиции "Мирза Гадим Иревани: 200-летняя летопись искусства"

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 200-летию выдающегося художника, основоположника реалистической станковой живописи в национальном изобразительном искусстве Мирзы Гадима Иревани (1825-1875), сообщает Day.Az.

На открытии было подчеркнуто, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в нашей стране проводятся различные юбилейные мероприятия в связи с празднованием 200-летия Мирзы Гадима Иревани. Мероприятие включало презентацию книги "Мирза Гадим Иревани: художник на рубеже времен" и открытие выставки "Мирза Гадим Иревани: 200-летняя летопись искусства".

В церемонии открытия выставки приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова, председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли, председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов, заместитель директора Национального музея Грузии Михаил Церетели и заведующий научно-исследовательским отделом Азербайджанского национального музея искусств Тельман Ибрагимов.

В выступлениях особенно подчеркивалась историческая роль Мирзы Гадима Иревани в формировании азербайджанского изобразительного искусства. Было отмечено, что произведения художника являются ценными образцами искусства, несущими в себе культурную память региона, в котором он жил и творил. В своем выступлении министр культуры Адиль Керимли подчеркнул важность проводимых в этом году юбилейных мероприятий с точки зрения передачи наследия Мирзы Гадима Иревани будущим поколениям и ознакомления с ним мировой общественности. Доктор философии по искусствоведению Тельман Ибрагимов представил участникам мероприятия подробную информацию о книге "Мирза Гадим Иревани: художник на рубеже времен", одним из авторов которой он является, и рассказал о важном значении этого издания для азербайджанского изобразительного искусства и искусствоведения.

В книге "Мирза Гадим Иревани: художник на рубеже времен", изданной Министерством культуры Азербайджана и Национальным музеем искусств Азербайджана, жизнь и творчество художника предстают объектом глубокого исследования. В издании, подготовленном под руководством доктора философии по искусствоведению, доцента Ширин Меликовой раскрывается исключительная роль Мирзы Гадима Иревани в истории азербайджанского изобразительного искусства, приводятся научно обоснованные, уточненные по сравнению с предыдущими исследованиями сведения из его биографии.

В книге приводится всесторонний анализ его произведений из собраний музеев в Азербайджане, Грузии и России, включая такие работы, которые до этого не освещались в искусствоведческих изданиях. Для некоторых произведений художника представлена новая атрибуция. Интересным моментом издания является то, что в нем представлены художественные произведения из коллекции музея, отражающие историко-культурную среду Иревана XIX века - города, где родился и прожил всю свою жизнь художник Мирза Гадим Иревани. Издание снабжено богатым иллюстративным материалом, который включает в том числе и архивные фотографии, сделанные в Иреване в XIX веке.

По окончании официальной части церемонии открытия гости ознакомились с выставкой.

Экспозиция выставки "Мирза Гадим Иревани: 200-летняя летопись искусства", организованной совместно Министерством культуры Азербайджана, Национальным музеем искусств Азербайджана и Национальным музеем Грузии, впервые объединила в одном пространстве произведения Мастера, хранящиеся в коллекциях обоих музеев. На выставке, куратором которой является Ширин Меликова, представлены 33 работы художника в области живописи и графики, а также другие музейные экспонаты, дополняющие концепцию выставки. Одним из важнейших моментов стало представление широкой публике работы художника с мотивом "роза и соловей", хранящейся в Национальном музее Грузии и заново атрибутированной в результате научных исследований.

Творчество художника выступает в роли моста между изяществом восточной поэтики и европейским стилем живописи. Его портретные и орнаментальные работы на бумаге, холсте, коже и стекле отражают эстетические воззрения эпохи. В его композициях сочетаются многослойная культурная среда Иревана XIX века, влияние каджарского стиля, местные ремесленные традиции и западное влияние. Работы художника, дошедшие до наших дней, сегодня хранятся в собраниях Национального музея искусств Азербайджана, Национального музея Грузии и Государственного Эрмитажа.

На выставке представлены работы художника с мотивом "роза и соловей", работы зрелого периода творчества художника - "Портрет Фатали шаха", "Портрет каджарской принцессы Мах Талат ханым", "Портрет каджарского принца Веджуллы Мирзы", "Портрет знатной женщины" и другие произведения в портретном жанре, а также трафареты для художественной вышивки и настенной росписи. Важную часть экспозиции выставки составляют образцы монументальной живописи художника из коллекции Национального музея Грузии, некогда украшавшие собой стены Сардарского дворца - жемчужины иреванской архитектуры. Представленные здесь образы Фатали шаха Каджара, последнего ирванского правителя Гусейнгулу хана, его брата Гасан хана, а также героев "Шахнаме" - Рустама, Сохраба и Виштаспы отражают творческие поиски художника, стремящегося к искусному синтезу традиций миниатюры и европейских принципов изображения. После разрушения Сардарского дворца в начале XX века эти работы, являющиеся одними из первых образцов реалистической станковой живописи в азербайджанском изобразительном искусстве, были вывезены в Грузию.

Картины, представленные на выставке - такие, как "Вид Эривани и Агрыдаг" И.Занковского и "Мечеть Сардар в Эривани" Н. Грушева, возрождают перед нами удивительную природу и архитектуру этого древнего города, родины Мирзы Гадима Иревани.

Вдохновленные настенными росписями Мирзы Гадима Иревани и его трафаретами для художественной вышивки, сотрудники музея внесли свой творческий вклад в работу над выставкой. Художник-реставратор Самир Талыбов воссоздал орнаментальный мир мастера на стекле, а научный сотрудник Эсмира Агасиева подготовила изящные композиции в технике традиционной вышивки.

На выставке впервые в азербайджанской музейной практике применена технология дополненной реальности (AR). Зрители могут увидеть состояние портретов из дворца Сардара до реставрации с помощью QR-кодов. Кроме того, при сканировании QR-кода на выставке знаменитые портреты художника из коллекции Азербайджанского национального музея искусств "оживают" и рассказывают посетителям свои истории.

Одной из важных особенностей выставки является ее мультисенсорная концепция. Ее экспозиция рассчитана не только на зрение - она также оказывает воздействие на слух, обоняние и осязание, что позволяет посетителям всесторонне воспринимать произведения. Так, в зале, посвященном мотиву "роза и соловей", из старинных курильниц доносится аромат роз. В разделе экспозиции, посвященном портретам, представлены специальные тактильные рельефы для посетителей с нарушениями зрения, что обеспечивает выставке дополнительные преимущества с точки зрения доступности и инклюзивности.

На выставке также представлен видеоролик "Чухур-Саад" известного художника Орхана Гусейнова, демонстрирующий произведения Иревани под народную музыку этого региона, создающий тем самым эффект погружения в атмосферу эпохи.

Выставка продлится до 31 января 2026 года.

