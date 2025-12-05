В Азербайджане внедряется система «Немедленный пропуск»
В Азербайджане для импортно-экспортных операций, осуществляемых надежными партнерами, будет внедрена система "Немедленный пропуск".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.
В 2026-2028 годах Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством цифрового развития и транспорта и министерством экономики осуществит формирование нормативно-правовой базы для внедрения системы "Немедленный пропуск" для импортно-экспортных операций, осуществляемых надежными партнерами, формирование технической и управленческой инфраструктуры, а также полноценный ввод системы "Немедленный пропуск".
