В Азербайджане внедряется система «Немедленный пропуск»

В Азербайджане для импортно-экспортных операций, осуществляемых надежными партнерами, будет внедрена система "Немедленный пропуск".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В 2026-2028 годах Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством цифрового развития и транспорта и министерством экономики осуществит формирование нормативно-правовой базы для внедрения системы "Немедленный пропуск" для импортно-экспортных операций, осуществляемых надежными партнерами, формирование технической и управленческой инфраструктуры, а также полноценный ввод системы "Немедленный пропуск".