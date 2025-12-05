Реваншисты узнали, что происходит на Гарагеле

Автор: Зульфугар Ибрагимов

У армянских реваншистов появился очередной повод для депрессивных проповедей.

На днях некий контрактник, проходящий службу на условной границе, поведал местным СМИ о том, как тяжко им приходится. Согласно рассказу, при подъеме на армянские позиции в районе озера Гарагель азербайджанские военнослужащие проверяют армянских "коллег" и позволяют им брать с собой только паек на двое суток. И главное - об этом известно министерству обороны, заявил контрактник.

Напомним, что озеро Гарагель расположено на границе между Лачинским районом Азербайджана и Герусским районом Армении. В мае 2021 года Азербайджанская армия в процессе восстановления реальной линии границы оттеснила армянские силы с захваченных тридцать лет назад позиций и заняла их. Осенью 2022 года вытеснение армянских подразделений с незаконно занимаемых позиций было продолжено, и сегодня каждая сторона располагается там, где ей и положено согласно международному праву.

Само собой, возвращение азербайджанской стороной своих позиций на озере Гарагель расценивается в Армении как "оккупация".

Растревоженные журналисты бросились за комментариями. Депутат от фракции "Гражданский договор", член оборонной комиссии парламента Армен Хачатрян сообщил, что в свое время было так, что путь к армянским постам пролегал через азербайджанские позиции, и наоборот.

Как же так, возмущаются подконтрольные реваншистам СМИ, "оккупанты обыскивают армянских военнослужащих на суверенной армянской территории при подъеме на пограничный посты МО РА в армянском Сюнике!" Азербайджанцы, пишут армянские медиа, не собираются уходить с занятых позиций, построили туда подъездные дороги и, вообще, ведут себя как хозяева.

Так азербайджанцы и есть хозяева этих территорий. От того, что армянской стороне это не нравится, правда не перестает быть правдой.

Азербайджанские военнослужащие не заняли никаких территорий, принадлежащих Армении по Алма-Атинскому соглашению. Да, в советское время административная граница между двумя нашими республиками строилась так, чтобы оставлять Армянской ССР возможности для расширения за счет Азербайджанской ССР и чтобы между двумя народами постоянно оставались конфликтные отношения. Достаточно вспомнить трассу Герус-Гафан, часть которой проходила по азербайджанской территории. Само собой разумеется, что этот участок был возвращен в границы страны, а все неудобства, которые пришлось пережить соседям, это не наша вина. Кстати, нормальной магистрали по этому направлению в Армении до сих пор не построено.

Озеро Гарагель после передачи Армении Зангезура оказалось на границе двух союзных республик. Оно расположено на горе Ишыглы, на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря и является частью Гарагельского государственного заповедника, созданного постановлением Совета Министров Азербайджанской ССР от 17 ноября 1987 года.

Ишыглы Гарагель и прилегающая к нему территория исторически были и остаются азербайджанскими землями. Армении, и то негласно, они были переданы незадолго до конца советской империи. Озеро было разделено, о чем население Лачинского района даже не знало. Как свидетельствуют источники, не существует никакого официального документа, подписанного двумя республиками, который отражал бы процесс передачи двух третей озера Армянской ССР. Сделано это было, думается, не случайно. После осечки с документом от 1921 года, в котором черным по белому указано, что Карабах остается в составе Азербайджана, на этот раз Ереван и покровительствовавшие ему центральные власти не стали совершать ошибки и распорядились азербайджанскими землями безо всякого оформления.

Гарагель - одно из семи реликтовых озер экологического значения на освобожденных территориях Азербайджана, пострадавших от антропогенного воздействия в период армянской оккупации. Это реликтовый источник воды и напоминает оно кратер потухшего вулкана. Гарагель всегда имело важное гидрологическое и хозяйственное значение. И, пользуясь им, армянская сторона не утруждала себя тем, чтобы спросить разрешения. Уничтожение местной экосферы началось задолго до карабахского конфликта. В 1964 году на побережье начали строиться животноводческие фермы и мощные насосные станции, а озерная вода использовалась для орошения посевных площадей Горисского района. Все это привело к загрязнению кристальных вод Гарагеля и к снижению его уровня. Серьезно пострадали от бессистемного выпаса скота незаконными заселенцами в годы оккупации обширные альпийские луга. А когда-то, как рассказывают лачинцы, вода озера была настолько чистой и прозрачной, что люди считали это место священным и относились к нему с трепетом. За годы оккупации озеро помутнело.

По большому счету, армянским реваншистам нет никакого дела до озера, которое они чуть не уничтожили в годы оккупации. Этот факт просто используется для очередного демарша против правительства. Оппозиция не забыла слова, сказанные Николом Пашиняном после оттеснения армянских сил с незаконно занимаемых позиций. В ответ на истерики премьер-министр сказал: "Мы же не начнем войну ради 30 процентов Черного озера? Нет, мы не пойдем на обострение ситуации, мы пойдем на мирное разрешение ситуации".

Вместо бессмысленного шума, реваншистам стоило бы подумать о том, сколько солдатских жизней спасло это, как они говорят, "пораженческое" решение.