Парламент Швейцарии ослабил ограничения на экспорт оружия

Парламент Швейцарии проголосовал за ослабление ограничений на экспорт оружия, чтобы поддержать отечественную военно-промышленную отрасль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Reuters.

"Отечественная военная промышленность может существовать только в том случае, если она может экспортировать свою продукцию, причем в страны, в которых действует такой же режим экспортного контроля, как в нашей стране", - отметил депутат от Центристской партии Бриджит Хеберли-Коллер.

Отмечается, что решение о послаблении ограничений было принято после того, как предприятия и политики выразили обеспокоенность уровнем ущерба оборонно-промышленному комплексу страны, который наносят ограничения на поставки вооружений.

В настоящее время Швейцария не экспортирует оружие в страны, которые вовлечены во внутренний или международный конфликт, или если в ней серьезно нарушаются права человека. В будущем швейцарским предприятиям будет разрешено экспортировать оружие в 25 западных стран, а правила, требующие согласия на реэкспорт швейцарского оружия, будут смягчены.