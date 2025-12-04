Турецкая оборонная промышленность бьёт рекорды по экспорту

Объем экспорта продукции оборонной и авиационной промышленности Турции в январе-ноябре этого года достиг 7 млрд 445 млн долларов, что на 30 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

Как передает Day.Az, этими данными поделился 4 декабря в соцсетях председатель Управления оборонпрома при Администрации Президента Турции (SSB) Халюк Гергюн.

Он назвал рекордными экспортные показатели военно-промышленного комплекса (ВПК) Турции, напомнив, что за первые 11 месяцев прошлого года, предприятия ВПК Турции поставили за рубеж продукции на 5 млрд 733 млн долларов.

Глава SSB привлек внимание к тому факту, что продукция оборонного назначения вкодит в категорию товаров с высокой добавленной стоимостью, что укрепляет конкурентоспособность Турции.

Х. Гергюн отметил роль дипломатии Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, усилия которого открыли турецким компаниям путь к поставкам продукции далеко за пределы региона.