Для этих автобусных маршрутов выбраны новые перевозчики

Определены победители конкурса по автобусным маршрутам по направлению Баку-Сыныг Кёрпу (пограничный пропускной пункт Газах), Баку-Гянджа, Гянджа-Саатлы и Сумгайыт-Гёйчай.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Победителями стали:

по маршруту Баку-Сыныг Кёрпу (пограничный пункт Газах) - физическое лицо Мусаев Ниязи Муршуд оглы;

по маршруту Баку-Гянджа - юридическое лицо ООО "Угурлу Йол";

по маршруту Гянджа-Саатлы - физическое лицо Агашов Эльсафа Тапдыг оглы;

по маршруту Сумгайыт-Гёйчай - физическое лицо Аббасов Гусейн Алиаббас оглы.

"Конкурс организуется в соответствии с Законом "Об автомобильном транспорте" и "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом", утвержденными постановлением Кабинета Министров № 52 от 3 апреля 2009 года.

Маршрутные линии поэтапно передаются на конкурс AYNA в соответствии с требованиями законодательства. Целью является повышение качества, безопасности и комфорта услуг в сфере пассажирских перевозок, а также обеспечение прозрачности в распределении маршрутов", - отметили в ведомстве.