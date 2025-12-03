Армянская ЦИРКовь и ее клоуны

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об армянской церкви.

Day.Az представляет публикацию:

Сколько раз уже сравнивали внутриполитическую картину в Армении с цирком - а они каждый день только подтверждают, что не зря.

Противостояние церкви и Пашиняна сначала обострилось, а затем и вовсе превратилось в какое-то нелепое шапито: параллельные молебны, дележ священников на своих и чужих, взаимные обвинения и война компроматов... И все это сопровождается совершенно сумасшедшими комментариями.

Смешнее всего выглядят, конечно, церковники: католикоса обвиняют в наличии детей, его приближенного - в интимной связи с родственницей. Гарегин, чтобы отмазать дружбана, аж целый церковный совет собирает на три дня.

Не менее интересно, что клоунада в церкви выгодна и самому Гарегину: чем грязнее скандалы, тем меньше помнят про его внебрачного ребенка.

Ну как меньше... Один человек точно помнит хорошо, и регулярно пишет об этом в Facebook.

В общем, не церковь у армян, а ЦИРКовь. И гастролирует круглый год.

Автор карикатуры - HSF